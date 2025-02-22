«Крылья Советов» сыграли вничью с «Челябинском» в товарищеском матче

«Крылья Советов» в товарищеском матче не смог обыграть «Челябинск» — 0:0.

Самарцы завершили тренировочный сбор перед второй частью сезона-2024/25 РПЛ. «Крылья» 1 марта сыграют на выезде с «Краснодаром» в 19-м туре РПЛ.

Команда Игоря Осинькина с 18 очками занимает 10-е место в таблице чемпионата России.