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Полузащитник «Крыльев Советов» Ежов: «В восьмерке по итогам чемпионата будем — будет хорошо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов поделился мнением о том, какой результат команды можно будет считать успехом по итогам чемпионата России-2022/23.

— Насколько тяжело Самаре решать свои задачи, быть вверху таблицы?

— А вы вспомните, сколько мы могли набрать очков, выиграй у «Локомотива» (1:1), когда упустили победу на последних минутах, а еще засчитай нам гол в матче с «Краснодаром» (0:0). Добавьте нам очков шесть — сейчас были бы около пятого места. И таких разговоров про наши трудности бы не велось. Игра у нас есть. Есть стабильность благодаря тренерскому штабу и футболистам. Поэтому все у нас хорошо. Осталось подготовиться ко второй части сезона, — сказал Ежов в интервью «Известиям».

— Какой результат стоит считать успешным по итогам чемпионата?

— В восьмерке будем — будет хорошо, я считаю.

«Крылья Советов» после первой части сезона РПЛ занимают 11-е место, набрав 20 очков в 17 матчах.

Источник: Известия
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Роман Ежов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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