Полузащитник «Крыльев Советов» Ежов: «В восьмерке по итогам чемпионата будем — будет хорошо»

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов поделился мнением о том, какой результат команды можно будет считать успехом по итогам чемпионата России-2022/23.

— Насколько тяжело Самаре решать свои задачи, быть вверху таблицы?

— А вы вспомните, сколько мы могли набрать очков, выиграй у «Локомотива» (1:1), когда упустили победу на последних минутах, а еще засчитай нам гол в матче с «Краснодаром» (0:0). Добавьте нам очков шесть — сейчас были бы около пятого места. И таких разговоров про наши трудности бы не велось. Игра у нас есть. Есть стабильность благодаря тренерскому штабу и футболистам. Поэтому все у нас хорошо. Осталось подготовиться ко второй части сезона, — сказал Ежов в интервью «Известиям».

— Какой результат стоит считать успешным по итогам чемпионата?

— В восьмерке будем — будет хорошо, я считаю.

«Крылья Советов» после первой части сезона РПЛ занимают 11-е место, набрав 20 очков в 17 матчах.