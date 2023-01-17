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Ежов — о возможном переходе РФС в АФК: «Все равно это будут решать люди, которые выше нас»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» и сборной России Роман Ежов высказался о возможном переходе РФС в АФК.

— Вам осенью понравилось быть в сборной России, с учетом того что сейчас непонятно, когда она вернется в официальные турниры?

— Мне понравилось прежде всего потому, что все было в новинку. Что-то новое — это всегда интересно. До этого я играл в юношеской сборной. И сейчас было хорошее впечатление.

— Следили в конце декабря за событиями вокруг перехода российского футбола из Европы в Азию? РФС вроде бы готовился принять решение уходить из УЕФА, но отложил вопрос.

— Я слышал об этом. Но мне что следить за этим? Как будто мое мнение что-то поменяет (улыбается). Нет, просто поглядывал новости, не более того. Все равно это будут решать люди, которые выше нас. От нас ничего не зависит. Скажут играть там — будем играть там, — приводит слова Ежова «Известия».

Ранее сообщалось, что РФС и УЕФА создадут рабочую группу по вопросу возвращения российских команд на международные турниры.

Источник: Известия
РФС
Сборная России по футболу
ФК Крылья Советов (Самара)
Роман Ежов
УЕФА
0
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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