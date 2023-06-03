Бабаев: «Для ЦСКА приоритетным местом является первое. Но с «Зенитом» непросто конкурировать»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил работу главного тренера команды Владимира Федотова.

— Как можно оценить работу Федотова, если я сказал, что мы добились по сути максимально возможного результата в чемпионате? Конечно, великолепная работа. Второй сезон подряд тренер приводит разные команды к серебряным медалям. Стабильность — признак мастерства.

— Что нужно делать, чтобы бороться с «Зенитом»?

— Играть, как мы играли сегодня, в каждом матче. Серебро — это все-таки медали. В медалях мы не были почти 5 лет. Кроме того, существенно увеличились доходы от телевизионных прав. Разница между второй и третьей строчкой — около 70 миллионов рублей, а между четвертой и второй — 140 с лишним. Конечно, мы очень хотели занять второе место, боролись, чтобы завоевать серебро. Рад, что это удалось!

Чтобы подводить итоги сезона, я бы предпочел дождаться Суперфинала. Если говорить только об РПЛ, конечно, мы удовлетворены. Считаю, что очень успешный сезон. Понятно, что для ЦСКА приоритетным местом является первое. Но если быть объективным, с «Зенитом» действительно непросто конкурировать. Если посмотреть на разрыв очков между первым и вторым местом, можно констатировать, что серебряные медали в нынешней ситуации — это задача максимум.

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали турнира завоевал ЦСКА (58), бронзовые — «Спартак» (54).