Осинькин назвал бредом слухи о его переходе в «Рубин»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал информацию о возможном переходе в «Рубин» в следующем сезоне.

«Если про вчерашний бред, то даже не спрашивайте. Пусть бред останется бредом. Я даже не знаю, что отвечать. Рахимов 7 игр выиграл подряд — и вдруг я его должен сменить? Это отличная работа — он вытащил команду, у которой не все складывалось. Не буду бред комментировать. Просто пожелаю успехов «Рубину» — это топ-команда премьер-лиги. Она вернулась туда, где она должна быть. Все», — приводит «РБ Спорт» слова Осинькина.

Осинькин возглавляет «Оренбург» с 2020 года. В сезоне-2022/23 оренбуржцы под руководством 57-летнего специалиста заняли седьмое место в чемпионате России.

«Рубин», главным тренером которого на данный момент является Рашид Рахимов, вернулся в РПЛ спустя год после вылета.