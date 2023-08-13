Асхабадзе о неназначенном пенальти в ворота «Зенита»: «Не хочется, чтобы Шадыханова наказали»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в интервью «СЭ» прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в матче с «Зенитом» (0:2) в 4-м туре РПЛ.

— Хочу подчеркнуть, что сегодняшнее судейство было на достаточно высоком уровне.

— А что скажете об эпизоде в концовке матча, когда не был назначен пенальти в ворота «Зенита»?

— Если говорить конкретно об этом моменте, то хочется, чтобы не наказывали судью Шадыханова за то, что он сначала не увидел фол, который предшествовал попаданию мяча в руку игрока «Зенита». В целом, Шадыханов отработал достойно. В этом чемпионате мы не согласны только с одним вердиктом судей и ЭСК. Имею в виду домашнюю игру с «Локомотивом». Однако это было два тура назад. В динамике судейство становится понятнее, а решения арбитров — адекватнее. Хотелось бы не сглазить. Сегодня Шадыханов отработал достаточно хорошо. Хочется всю судейскую бригаду поблагодарить за работу.

«Факел» 20 августа встретится с «Пари НН» в матче 5-го тура РПЛ.