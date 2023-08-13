Асхабадзе о поражении от «Зенита»: «Факел» не смог ровно провести 90 минут»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в интервью «СЭ» прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2) в матче 4-го тура РПЛ.

— Гордитесь «Факелом» во втором тайме?

— Футбол заключается в том, что команда должна играть все 90 минут, а не только один тайм... К сожалению, и против «Балтики», и против «Зенита» мы не смогли ровно провести всю встречу. Поэтому никакой гордости у меня нет. Футбольный клуб «Факел» должен сам себе ответить на один конкретный вопрос.

— На какой?

— Почему мы играем достаточно бодро, активно и агрессивно со спортивной точки зрения только вторые таймы — либо тогда, когда оказываемся в роли отыгрывающихся? Если мы на него ответим, то результаты придут и все будет нормально.

— А если не ответите?

— Пока не ответим, видимо, будем нервозно реагировать на всякие моменты, связанные в том числе и с судейством.

«Факел» 20 августа встретится с «Пари НН» в матче 5-го тура РПЛ.