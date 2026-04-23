Гусев: «Проблема в том, в каком темпе «Динамо» играет последние матчи»

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал поражение от «Рубина» (0:1) в матче 26-го тура чемпионата России.

«То, что был яркий старт, это уже история. О нем уже надо забыть и двигаться дальше. Проблема в том, в каком темпе мы играем последние матчи. Мы просили быстрее двигать мяч и принимать решения. Если мы будем так медленно играть, то ничего не будет получаться ни с одной командой РПЛ. Если будем так медленно в центре поля двигать мяч, без разворотов и проникающих передач, то сопернику не составит большого труда обороняться против нас», — цитирует официальный сайт клуба Гусева.

«Рубин» набрал 38 очков и поднялся на седьмое место в РПЛ. «Динамо» с 35 очками опустилось на восьмую позицию.