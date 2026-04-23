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Галактионов: «Мне понравилось, как играл «Локомотив» с «Зенитом», особенно во втором тайме»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал ничью с «Зенитом» (0:0) в 26-м туре чемпионата России.

«Мне понравилось, как играла команда, особенно во втором тайме. Это было достаточно структурно и дисциплинированно. С точки зрения функциональной готовности мы добавили, и заменами, и по движению визуально были получше. Нагнетали, не прижимались к своим воротам, старались активно и высоко оказывать давление.

Были нюансы, в каких зонах нужно прессинговать, когда нужно, наоборот, откатиться назад, чтобы не дать сопернику проводить быстрые атаки. Понимали, что группа индивидуально сильных футболистов, которые могут реализовать эпизод один в один, но старались эти моменты нивелировать.

В первом тайме была небольшая нервозность, когда быстро расставались с мячом, случались необоснованные потери. Мы успокоили ребят в перерыве, попросили их дорожить мячом, более разумно действовать при развитии своих атак. Думаю, что второй тайм и игру в целом можно занести в актив. Есть досада, что были на шаг ближе к победе, но у ребят внутри сейчас есть такой разговор, что мы были лучше, чем соперник, именно по качеству игры. А это дорогого стоит. Значит, мы на правильном пути», — цитирует официальный сайт клуба Галактионова.

«Локомотив» набрал 49 очков и располагается на третьей строчке в турнирной таблице. «Зенит» лидирует с 56 очками.

Главный судья матча &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo; Алексей Сухой назначил пенальти в&nbsp;ворота гостей в&nbsp;концовке встречи за&nbsp;игру рукой Игоря Дивеева.Огненная развязка в матче «Локомотива» и «Зенита». Судья поставил пенальти из-за игры Дивеева пальцами
Источник: Официальный сайт
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Михаил Галактионов
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
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 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
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