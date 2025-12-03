Гусев извинился перед Карпиным за слова о физической готовности игроков «Динамо»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев извинился перед бывшим главным тренером бело-голубых Валерием Карпиным за слова о физической готовности игроков клуба.

«Мои слова, сказанные на эмоциях после игры, получились неуместными и некорректными, особенно по отношению к Валерию Карпину. Мы с ним очень давно знакомы, у нас никогда не было ни человеческих, ни профессиональных проблем, в том числе за месяцы работы в «Динамо», — сказал Гусев в комментарии «Спортсу».

Гусев назвал свои высказывания рефлексией по результатам «Динамо». Специалист добавил, что услышал от коллег и экспертов критику в свой адрес и назвал ее обоснованной.

«Согласен, что по-футбольному, да и по-человечески, я поступил неправильно. Каждый имеет право на свое мнение, но некоторые моменты нужно оставлять внутри, а не выносить на публику», — сказал Гусев.

17 ноября Карпин объявил о решении завершить работу в «Динамо» и полностью сосредоточиться на посту главного тренера сборной России. Исполняющим обязанности был назначен Гусев.

28 ноября специалист раскритиковал работу Луиса Касайса Мартинеса, который входил в штаб Карпина в московской команде и отвечал за физподготовку игроков.

После 17 туров РПЛ «Динамо» набрало 20 очков и занимает 9-е место в таблице. В следующем матче чемпионата России бело-голубые сыграют на выезде со «Спартаком» 6 декабря.