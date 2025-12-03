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Гусев извинился перед Карпиным за слова о физической готовности игроков «Динамо»

Руслан Минаев
Ролан Гусев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев извинился перед бывшим главным тренером бело-голубых Валерием Карпиным за слова о физической готовности игроков клуба.

«Мои слова, сказанные на эмоциях после игры, получились неуместными и некорректными, особенно по отношению к Валерию Карпину. Мы с ним очень давно знакомы, у нас никогда не было ни человеческих, ни профессиональных проблем, в том числе за месяцы работы в «Динамо», — сказал Гусев в комментарии «Спортсу».

Гусев назвал свои высказывания рефлексией по результатам «Динамо». Специалист добавил, что услышал от коллег и экспертов критику в свой адрес и назвал ее обоснованной.

«Согласен, что по-футбольному, да и по-человечески, я поступил неправильно. Каждый имеет право на свое мнение, но некоторые моменты нужно оставлять внутри, а не выносить на публику», — сказал Гусев.

17 ноября Карпин объявил о решении завершить работу в «Динамо» и полностью сосредоточиться на посту главного тренера сборной России. Исполняющим обязанности был назначен Гусев.

28 ноября специалист раскритиковал работу Луиса Касайса Мартинеса, который входил в штаб Карпина в московской команде и отвечал за физподготовку игроков.

После 17 туров РПЛ «Динамо» набрало 20 очков и занимает 9-е место в таблице. В следующем матче чемпионата России бело-голубые сыграют на выезде со «Спартаком» 6 декабря.

&laquo;Динамо&raquo; проиграло &laquo;Ахмату&raquo; в&nbsp;матче 17-го тура РПЛ.«Ахмат» обыграл «Динамо» — первая победа Черчесова с сентября. Романов и Гусев идут к дерби параллельными курсами
Источник: Спортс
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Валерий Карпин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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