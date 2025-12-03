Пиоли объяснил, почему не хочет возглавить «Спартак»

Бывший тренер «Милана» Стефано Пиоли ответил на вопрос о возможном приглашении в «Спартак».

«Хотел ли бы я возглавить «Спартак»? Нет, спасибо. Я сейчас приостановил тренерскую карьеру и не принимаю предложений. Хочу взять паузу и больше времени проводить с семьей. Хочется отдохнуть и искать варианты уже в следующем сезоне. До конца этого розыгрыша не собираюсь искать себе новый клуб», — цитирует Пиоли Sport24.

Последним местом работы 60-летнего итальянца была «Фиорентина», в которой он проработал около четырех месяцев — с июля по ноябрь 2025 года. До этого Пиоли возглавлял саудовский «Аль-Наср», «Милан», «Интер», «Лацио», «Болонью», «Палермо», «Кьево», «Сассуоло», «Пьяченцу», «Гроссето», «Парму», «Модену» и «Салернитану».

11 ноября «Спартак» объявил об отставке Деяна Станковича, который возглавлял красно-белых с лета 2024 года. Обязанности главного тренера команды исполняет Вадим Романов.