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Пиоли объяснил, почему не хочет возглавить «Спартак»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший тренер «Милана» Стефано Пиоли ответил на вопрос о возможном приглашении в «Спартак».

«Хотел ли бы я возглавить «Спартак»? Нет, спасибо. Я сейчас приостановил тренерскую карьеру и не принимаю предложений. Хочу взять паузу и больше времени проводить с семьей. Хочется отдохнуть и искать варианты уже в следующем сезоне. До конца этого розыгрыша не собираюсь искать себе новый клуб», — цитирует Пиоли Sport24.

Последним местом работы 60-летнего итальянца была «Фиорентина», в которой он проработал около четырех месяцев — с июля по ноябрь 2025 года. До этого Пиоли возглавлял саудовский «Аль-Наср», «Милан», «Интер», «Лацио», «Болонью», «Палермо», «Кьево», «Сассуоло», «Пьяченцу», «Гроссето», «Парму», «Модену» и «Салернитану».

11 ноября «Спартак» объявил об отставке Деяна Станковича, который возглавлял красно-белых с лета 2024 года. Обязанности главного тренера команды исполняет Вадим Романов.

Источник: Sport24
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Стефано Пиоли
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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