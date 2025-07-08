Футбол
8 июля 2025, 18:55

Роднина назвала бизнесом игру легионеров за российские футбольные клубы

Микеле Антонов
Корреспондент

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» отреагировала на информацию о возможном ужесточении лимита на легионеров в российском футболе.

Во вторник, 8 июля, «Чемпионат» сообщил, что Министерство спорта РФ обсуждает с РФС ужесточение лимита на легионеров в премьер-лиге.

Одним из основных вариантов, которые рассматривает Минспорта РФ, является лимит с десятью легионерами в заявке, из которых на поле одновременно может находиться только пять.

«Давайте скажем честно, легионеры присутствуют не в российском футболе, а в клубах. Это бизнес. Поэтому принимаются какие-то решения, но я в этом деле совсем не специалист», — сказала Роднина «СЭ».

На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку на сезон не более 13 легионеров, при этом одновременно на поле могут находиться не более 8 таких футболистов.

