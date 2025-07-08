Московское «Динамо» и «Ахмат» сыграли вничью в товарищеском матче

Московское «Динамо» и грозненский «Ахмат» сыграли вничью в товарищеском матче на предсезонном сборе — 1:1.

Счет на 38-й минуте открыл полузащитник бело-голубых Ульви Бабаев. На 58-й минуте грозненцы отыгрались благодаря голу Абакара Гаджиева.

Товарищеский матч

«Динамо» (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 1:1 (1:0)

Голы: Бабаев, 38 (1:0). Гаджиев, 58 (1:1).

«Динамо»: Лещук, Лаксальт (Осипенко, 46), Фернандес (Зайдензаль, 46), Маричаль (Скопинцев, 46), Макаров (Бителло, 46), Кутицкий, Александров (Фомин, 61), Окишор (Боков, 46), Смелов (Лесовой, 61), Бабаев (Глебов, 61), Маухуб (Гладышев, 46).

«Ахмат»: Ульянов, Тодорович (Уциев, 61), Шатара (Гандри, 46), Ибишев (Богосавац, 61), Садулаев (Гаибов, 61), Талаль (Швец, 61), Сидоров (Бериша, 61), Калиану (Исмаэл, 61), Мелкадзе (Якуев, 61), Мансилья (Гаджиев, 46), Касинтура (Конате, 61).

Предупреждения: Лаксальт, 7. Сидоров, 52. Кутицкий, 53. Мелкадзе, 56.

Удаление: Кутицкий, 57.

8 июля. Химки. Стадион «УТЦ Новогорск».