Московское «Динамо» и «Ахмат» сыграли вничью в товарищеском матче
Московское «Динамо» и грозненский «Ахмат» сыграли вничью в товарищеском матче на предсезонном сборе — 1:1.
Счет на 38-й минуте открыл полузащитник бело-голубых Ульви Бабаев. На 58-й минуте грозненцы отыгрались благодаря голу Абакара Гаджиева.
Товарищеский матч
«Динамо» (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 1:1 (1:0)
Голы: Бабаев, 38 (1:0). Гаджиев, 58 (1:1).
«Динамо»: Лещук, Лаксальт (Осипенко, 46), Фернандес (Зайдензаль, 46), Маричаль (Скопинцев, 46), Макаров (Бителло, 46), Кутицкий, Александров (Фомин, 61), Окишор (Боков, 46), Смелов (Лесовой, 61), Бабаев (Глебов, 61), Маухуб (Гладышев, 46).
«Ахмат»: Ульянов, Тодорович (Уциев, 61), Шатара (Гандри, 46), Ибишев (Богосавац, 61), Садулаев (Гаибов, 61), Талаль (Швец, 61), Сидоров (Бериша, 61), Калиану (Исмаэл, 61), Мелкадзе (Якуев, 61), Мансилья (Гаджиев, 46), Касинтура (Конате, 61).
Предупреждения: Лаксальт, 7. Сидоров, 52. Кутицкий, 53. Мелкадзе, 56.
Удаление: Кутицкий, 57.
8 июля. Химки. Стадион «УТЦ Новогорск».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0