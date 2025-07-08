«Крылья Советов» объявили о переходах Сутормина и Кокарева
Полузащитник Алексей Сутормин и голкипер Никита Кокарев стали игроками «Крыльев Советов», сообщает пресс-служба самарского клуба.
Соглашение с 31-летним Суторминым рассчитано на год. В прошедшем сезоне он выступал за «Ростов», провел 33 матча во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу.
22-летний Кокарев подписал контракт на 3 года. В минувшем сезоне он отыграл 25 матчей в «Химках», пропустил 47 мячей и провел 6 матчей на ноль.
Источник: ФК «Крылья Советов»
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|0
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|2
|0
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|0
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15
|Родина
|2
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|Кр. Советов – Балтика
|- : -
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|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
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|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
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|10.08
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Максим Глушенков
Зенит
|3
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Никита Кривцов
Краснодар
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Мирлинд Даку
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Натан Гассама
Балтика
|2
|
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Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
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|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
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|1
|0
|
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|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
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