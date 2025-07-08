«Крылья Советов» объявили о переходах Сутормина и Кокарева

Полузащитник Алексей Сутормин и голкипер Никита Кокарев стали игроками «Крыльев Советов», сообщает пресс-служба самарского клуба.

Соглашение с 31-летним Суторминым рассчитано на год. В прошедшем сезоне он выступал за «Ростов», провел 33 матча во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу.

22-летний Кокарев подписал контракт на 3 года. В минувшем сезоне он отыграл 25 матчей в «Химках», пропустил 47 мячей и провел 6 матчей на ноль.