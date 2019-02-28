15:45 | Футбол — РПЛ

Родионов - о слухах про трансфер Джикии

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Спортивный директор "Спартака" Сергей Родионов опроверг появившуюся в четверг информацию о возможном трансфере защитника красно-белых Георгия Джикии ближайшим летом. Ранее Sport Inside сообщил, что 25-летний футболист может перейти в "Локомотив"

Георгий связан со "Спартаком" длительным контрактом, – приводит слова Родионова официальный сайт красно-белых. – Откуда берутся слухи о его возможном переходе в другой клуб по окончании нынешнего чемпионата, нам неизвестно. Мы рассчитываем, что Джикия еще долго будет приносить пользу красно-белым. А сейчас он вместе с командой продолжает готовиться к возобновлению второй части сезона. И не хотелось бы, чтобы кто-то подобного рода вбросами мешал этой подготовке.

Джикия выступает за "Спартак" с зимы 2017 года. В составе красно-белых он становился чемпионом России, а также выигрывал Суперкубок страны. В текущем сезоне Джикия провел 25 матчей за "Спартак" и забил 1 гол. 

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Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2019-02-28-rodionov_o_slukhakh_pro_dzhikiyu/?fbclid=IwAR0nGD_IZs6CwqORQoaFuOKa8YKKOe2-fya9bYiTUau9fk6qLiTs1Gq10mg

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