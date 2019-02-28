Источник: "Локо" планирует расстаться с Кверквелией и Чорлукой, и купить Джикию

"Локомотив" планирует расстаться с защитниками Ведраном Чорлукой и Соломоном Кверквелией, а также подписать игрока "Спартака" Георгия Джикию, информирует Sport Inside.

Сообщается, что планируют отдать Кверквелию в европейский клуб. Этого хочет сам грузинский защитник. Также известно, что на него есть спрос. Расставание с Чорлукой обусловленно его хроническими проблемами со здоровьем и большой зарплатой.

По поводу Джикии сообщается, что "Спартак" в лице нового главного тренера не будет препятствовать его продаже. Красно-белые рассчитывают пригласить защитника из-за рубежа.

Джикия защищает цвета "Спартака" с 2017 года. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 2022 года. В текущем сезоне он провел 22 матча за московский клуб, в которых забил 1 гол.

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