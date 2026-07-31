«Ростов» одержал волевую победу над «Родиной» в матче РПЛ

«Ростов» на выезде победил «Родину» в матче второго тура РПЛ — 4:2. Игра проходила на «Арене Химки».

У гостей голы забили Иван Комаров (пенальти), Андрей Лангович, Даниил Шанталий и Митя Крижан (автогол). У хозяев отличились Икер Посо и Умар Сако (автогол).

«Родина» потерпела второе поражение подряд в РПЛ и пока не набрала очков. «Ростов» с тремя очками располагается на 7-й строчке.

В 3-м туре «Родина» сыграет на выезде с «Зенитом» 9 августа. «Ростов» встретится в гостях с ЦСКА 8 августа.