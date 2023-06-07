«Родина» — «Пари НН»: Левников ошибочно не назначил пенальти в пользу нижегородцев

На 1-й минуте первого стыкового матча «Родина» — «Пари НН» арбитр Кирилл Левников ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля.

В том моменте Заурбек Плиев, пытаясь выбить мяч, сбил Тимура Сулейманова, ударив его по левой ноге.