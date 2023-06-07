Карасев: «Работать в Европе нереально. Возвращение российских клубов в еврокубки — чудо»

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал о своей главной судейской мечте.

«Работать в Европе — нереально, скорее всего, я даже не беру это. Возвращение российских клубов и всех нас — чудо, если вся эта ситуация разрешится в ближайшее время. Мы были на хорошем счету, судили хорошие матчи. Там нами руководит Роберто Розетти, который в случае нашего возвращения сказал бы: «Ребята, вперед!» Вот это чудо! Я в чудеса, конечно, верю, но не до такой степени. Моя мечта — продлить свой век в судействе, отсудить как можно больше матчей, а когда пойму, что мне тяжело, уйду. Это работа, которую я люблю», — приводит «РБ Спорт» слова Карасева.

Карасев начал свою судейскую карьеру в 1995 году. С 2008 года он является главным судьей РПЛ.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА. Кроме того, с этого момента российских судей перестали назначать на международные матчи.