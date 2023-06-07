Агент Тассано: «Кристиан покинет «Химки», если получим интересное предложение»

Хелио Мартинс, агент защитника «Химок» Кристиана Тассано, рассказал о будущем футболиста.

«В данный момент мы находимся на рынке. Кристиан покинет «Химки», если мы получим интересное предложение», — приводит Sport24 слова агента.

По итогам сезона подмосковная команда вылетела из РПЛ в первую лигу. Контракт 26-летнего защитника с «Химками» рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне Тассано сыграл в 6 матчах РПЛ.