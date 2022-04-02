Рифат Жемалетдинов: «Со здоровьем все нормально»

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о своем состоянии.

«Как здоровье? Все нормально», — сказал Жемалетдинов.

Сегодня, 2 апреля, в рамках 23-го тура Тинькофф РПЛ на стадионе «РЖД Арена» в Москве «Локомотив» сыграет со «Спартаком».

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что на матче не будет офсайдных линий ВАР.

Это связано с тем, что службам стадиона из-за сложных погодных условий в заранее обозначенное время не удалось нанести разметку на поле, что сделало невозможным проведение процедуры калибровки офсайдных линий. В связи с этим не будет использования технологии определения офсайда в данном матче.