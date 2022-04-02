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Карпин о поражении от «Нижнего Новгорода»: «Моментами игра понравилась, но результат не устраивает»

Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Нижнего Новгорода»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Нижнего Новгорода» (1:2) в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ.

«Понравилось, что играли с преимуществом, создавали моменты. Понятно, что их было немного, мало кто создает моменты против «Нижнего Новгорода», потому что эта команда играет в 5 защитников. Моментами игра понравилась, но результат не устраивает. Два гола, которые мы пропустили, я больше связываю с молодостью.
Молодость — синоним нестабильности. Мы здорово сыграли с «Рубином» и «Динамо», особенно молодежь, но сегодня получилось не так ярко. Мы готовы владеть мячом, но это владение нужно претворять в моменты, а когда команда низко обороняется, даже мастеровитым игрокам непросто взломать такую защиту. После замен мы усилили давление, на это и был расчет, но другое дело, что мы не реализовали и не создали столько, сколько было нужно для победы».

Поражение от «Нижнего Новгорода» стало первым для Карпина после возвращения в «Ростов». До этого команда под его руководством обыграла «Рубин» (2:1) и сыграла вничью с «Динамо» (1:1).

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
02 апр, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
1:2
Нижний Новгород
Голы
Эннин, 7 (0:1), Щетинин, 25 (1:1), Стоцкий, 45+1 (1:2)
Ростов
Песьяков Сильянов Осипенко Поярков (Лангович, 66) Мелехин Глебов Байрамян (Комличенко, 67) Тугарев (Голенков, 83) Щетинин Полоз Соу (Сухомлинов, 67)
Нижний Новгород
Нигматуллин Масоэро Юлдошев (Ткачук, 62) Каккоев Гоцук Кравцов Калинский Берковский (Шарипов, 46) Стоцкий (Миладинович, 87) Эннин (Горбунов, 74) Сулейманов
Предупреждения
Поярков 9’, Тугарев 52’  -  Миладинович 89’
Судьи
Левников (Россия) Веретешкин (Россия) Болховитин (Россия)
ВАР
Жабченко (Россия) Курочкина (Россия)

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25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
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22%

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15%

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Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Ростов
0
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 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
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