Карпин о поражении от «Нижнего Новгорода»: «Моментами игра понравилась, но результат не устраивает»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Нижнего Новгорода» (1:2) в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ.

«Понравилось, что играли с преимуществом, создавали моменты. Понятно, что их было немного, мало кто создает моменты против «Нижнего Новгорода», потому что эта команда играет в 5 защитников. Моментами игра понравилась, но результат не устраивает. Два гола, которые мы пропустили, я больше связываю с молодостью.

Молодость — синоним нестабильности. Мы здорово сыграли с «Рубином» и «Динамо», особенно молодежь, но сегодня получилось не так ярко. Мы готовы владеть мячом, но это владение нужно претворять в моменты, а когда команда низко обороняется, даже мастеровитым игрокам непросто взломать такую защиту. После замен мы усилили давление, на это и был расчет, но другое дело, что мы не реализовали и не создали столько, сколько было нужно для победы».

Поражение от «Нижнего Новгорода» стало первым для Карпина после возвращения в «Ростов». До этого команда под его руководством обыграла «Рубин» (2:1) и сыграла вничью с «Динамо» (1:1).