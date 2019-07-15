Рифат Жемалетдинов: "Игроки "Локомотива" еще не до конца набрали нужную физическую форму"

Нападающий "Локомотива" Рифат Жемалетдинов в интервью "Известиям" отметил, что матч против "Зенита" в Суперкубке России был крайне тяжелым. Также он добавил, что игроки пока не набрали оптимальную форму.

– Насколько принципиально было выиграть Суперкубок после трех поражений за предыдущие четыре сезона?

– Я скажу, что после трех поражений в Суперкубке все накапливалось и накапливалось. Поэтому еще больше хотелось завоевать этот трофей. И очень радует, что в итоге "Локомотив" выиграл титул. Эта был крайне тяжелый матч против "Зенита". Наша команда проигрывала 1:2 к 77-й минуте, и Леша Миранчук забил два потрясающих гола. Не знаю, что сказать по этому поводу. Эмоции переполняют. Это мой второй титул – сначала был Кубок России, теперь Суперкубок. Осталось выиграть чемпионат.

– Тяжело было готовиться к матчу с "Зенитом" с учетом множества потерь игроков основного состава?

– На самом деле, у нас, кроме потерь, еще и сборы у получились короткие – всего две недели. Поэтому мы еще не до конца набрали нужную физическую форму. Но думаю, постепенно наберем по ходу чемпионата и будем выступать еще лучше.

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