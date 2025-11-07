Рианчо объяснил слова Станковича о желании уехать домой

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление главного тренера красно-белых Деяна Станковича, который признался в желании вернуться домой.

— Я не знаю, какое давление испытывает тренер. Футбол часто бывает несправедлив. Работа тренера оценивается только по последнему результату. Это правда, что все это давление со стороны СМИ и болельщиков входит в зарплату тренера. Такая ситуация часто становится токсичной для благополучия тренера, и тогда в его голову закрадываются негативные мысли. Чтобы судить кого-то, мы всегда должны стараться посмотреть на вещи с его точки зрения. Я не знаю, насколько плохо себя чувствует Станкович, и поэтому не буду судить его решения, — сказал Рианчо «СЭ».



Ранее главный тренер «Спартака» Деян Станкович после победы над «Локомотивом» (3:1) в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России признался, что устал от слухов о возможной отставке из клуба.



Деян Станкович возглавляет «Спартак» с лета 2024 года. По информации «СЭ», руководство московского клуба уже приняло решение об увольнении 47-летнего серба, клуб занимается поиском его замены.