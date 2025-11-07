Мостовой — о заявлении Станковича про усталость: «Похоже на то, что «Спартак» уже договорился о его уходе»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова главного тренера «Спартака» Деяна Станковича про усталость.

«В принципе похоже на то, что он уходит. Может, договорились уже они с клубом. Сказали, что нашли замену, и попросили разойтись по-хорошему. Заплатят деньги ему, и уйдет. Что такого? Из «Спартака» еще никто недовольным не уезжал. Первый раз у нас, что ли? За последние 20 лет в «Спартаке» 18 главных тренеров поменялось», — сказал Мостовой «СЭ».

Станкович возглавляет «Спартак» с лета 2024 года. По информации «СЭ», руководство московского клуба уже приняло решение об увольнении 47-летнего серба, клуб занимается поиском замены для специалиста.