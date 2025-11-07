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Мостовой — о заявлении Станковича про усталость: «Похоже на то, что «Спартак» уже договорился о его уходе»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова главного тренера «Спартака» Деяна Станковича про усталость.

«В принципе похоже на то, что он уходит. Может, договорились уже они с клубом. Сказали, что нашли замену, и попросили разойтись по-хорошему. Заплатят деньги ему, и уйдет. Что такого? Из «Спартака» еще никто недовольным не уезжал. Первый раз у нас, что ли? За последние 20 лет в «Спартаке» 18 главных тренеров поменялось», — сказал Мостовой «СЭ».

Станкович возглавляет «Спартак» с лета 2024 года. По информации «СЭ», руководство московского клуба уже приняло решение об увольнении 47-летнего серба, клуб занимается поиском замены для специалиста.

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Александр Мостовой
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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