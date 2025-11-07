Футбол
7 ноября 2025, 18:18

В Госдуме РФ считают, что единый Fan ID для всех видов спорта станет удобным для болельщиков

Александр Абустин
корреспондент

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на инициативу министра спорта России Михаила Дегтярева о распространении Fan ID на другие спортивные соревнования помимо футбола.

«Не знаю, есть ли сейчас острая необходимость расширения. Скорее всего, сделают какой-то вид единого, общего Fan ID для всех видов спорта. Чтобы человек один раз смог получить его, и все. Думаю, так будет проще для людей. Это еще удобно тем, что можно будет смотреть, кто и куда сходил, а потом составить соответствующий рейтинг посещаемости соревнований», — сказала Журова «СЭ».

Ранее министр спорта РФ на форуме «Россия — спортивная держава» заявил, что вопрос об отмене Fan ID не рассматривается.

С 2022 года система Fan ID распространяется на матчи РПЛ и финал Кубка страны.

Fan ID (паспорт болельщика)
Светлана Журова
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • petrovich56

    Утром мажу бутерброд - Сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот! Ночью встану у окна И стою всю ночь без сна - Все волнуюсь об Расее, Как там, бедная, она? Думцы всех стран и народов - объединяйтесь...

    08.11.2025

  • Николай Белостоцкий

    Правильная инициатива. Почему должны страдать только болельщики футбола. Вот радости то будет любителям гребли на байдарках и каноэ...

    08.11.2025

  • FA1

    О России думают (с)

    08.11.2025

  • Daniel8181

    Отличная идея

    08.11.2025

  • Gordon

    Нахрен пшла

    08.11.2025

  • korkodil

    Конечно удобно, и безопасно, надо расширить также на театр, балет, пятерочку, чижик.

    08.11.2025

  • Spartak7

    Кто голосовал за этот антиболельщицкий закон - позор и выгнать из госдумы насовсем.

    08.11.2025

  • M. CA

    Посещаемость футбола поxepили, теперь за всё остальное надо взяться!

    08.11.2025

  • Динамов

    В зад себе свой фанайди запихните, господа депутаты!:face_vomiting:

    08.11.2025

  • shpura

    Сразу ввести на хоккей и фигурное катание! Затем на шахматы! А уже потом на плавание и художественную гимнастику.

    07.11.2025

  • морпех

    А не судьба налом платить?Ну тогда тем более,нахрен нужна эта новинка?Людей не обманешь - до сих пор даже близко посещаемость не вернулась к прежней,хотя болельщиков стало больше после ЧМ!Это ж надо либо в МФЦ,либо установить Госуслуги - а оно надо?

    07.11.2025

  • морпех

    Кто куда сходил?!))..Типа по - маленькому или.. ?Видимо мало было обрушить посещаемость стадионов на футболе,надо вообще все виды спорта отменить!Интересно,долго ли спонсоры будут терпеть эти новшества?

    07.11.2025

  • Nik

    он нахрен не нужен вместе с думой

    07.11.2025

  • sergey stepanov

    Под Журовой открыты комменты, а под бывшим ОПГшником закрытые, какой спорт у нас прибыльный и финасово обеспеченный?

    07.11.2025

  • Berkut-7

    В будущем в людей при рождении будут вживлять микрочипы , которые будут отслеживать их передвижения , технологии к этому уже пришли , осталось доработать и утвердить законодательно и все будет обосновываться безопасностью , если мол человек пропал можно по чипу найти его будет , если человек подозревается в криминале можно по чипу проверить будет был он в том месте престпуления или не был и тд.....электронный концлагерь это не фантастика из книжек про будущее, это реальность котрая ожидает человечество.

    07.11.2025

  • Berkut-7

    НА футболе не было никакой опасности , на футболе был праздник который устраивали фанаты, даже по телевизору было приятно слушать их заряды , но искусственно создали чиновники эту угрозу , что на футболе опасно , нужен контроль, давйте введём фан айди , и прям стали нагнетать и нагнетать , они вообще никого не слушали , их не волновало ничего ни протесты, ни жалобы , власть решила мы оденем поводок на людей, хотят они этого или не хотят, нам надо, чтобы если вдруг на футболе кто-то попытается провести политическую акцию против власти , то мы этих людей благодаря фан айди найдём и привлечём и отключим от футбола их , всё ,это единственная причина, заставить людей замолчать .

    07.11.2025

  • оппонент

    Я другой такой страны не знаю, где так вольно, смирно и кругом.

    07.11.2025

  • Степочкин

    По любой банковской карточке в любой момент времени , по кодовым словам определенных товаров например, можно отследить кто, что и когда покупал. Не говоря уж о целых чеках. Так находят кого надо)). Я уж не говорю про самолеты, телефоны с привязанными к паспорту номерами, интернетом с рег паспортами и IP и т.д. Ну а "умный город" с камерами вообще сказка!)) Вы господа на лет 30 опоздали с нытьем. ID везде... Да, таки фан- ID мелочь, а неприятно.

    07.11.2025

  • ёzhic8

    не под одеяло, а в унитаз

    07.11.2025

  • фанат

    "можно будет смотреть кто и куда сходил", может будете ещё под одеяло заглядывать? Д-ра, ЁКЛМН.

    07.11.2025

  • Haiaxi

    Надо в Думу FanIQ ввести. У кого из депутатов IQ меньше 120 - не пропускать. Дума опустеет, заодно и антинародных законов меньше будет.

    07.11.2025

  • Haiaxi

    Да, конечно, расширяйте. Особенно на лёгкую атлетику. Чтобы вообще на стадионах пусто было.

    07.11.2025

  • ViktorDiktor®

    ,,Могучая,, тройка: Журова- Свищев- Роднина, первая пошла... :rofl:

    07.11.2025

  • zg

    И спорт тут в общем то пофигу....

    07.11.2025

  • 555 555

    "Нет большей в жизни напасти,чем дурак добравшийся до власти!"-Леонид Филатов.

    07.11.2025

  • Ратель

    То есть, нас решили оставить без любого спорта. Ну, спасибо. То, что нужно для его продвижения в стране! > Это еще удобно тем, что можно будет смотреть кто и куда сходил. Вот это ключевое, это в первую очередь надо было огласить. Остальное болтовня для ширмы.

    07.11.2025

  • frunt 2

    чекисты правильно делают,холопы должны быть под контролем.

    07.11.2025

  • Врн36

    Нет от этого фан уйди пользы. Как бухали так бухают. Сам иногда позволяют себе)) . Мат как был так остался.только, что петарды не стреляют. А сейчас и хоккей потеряет посещаемость

    07.11.2025

    Рианчо объяснил слова Станковича о желании уехать домой
