В Госдуме РФ считают, что единый Fan ID для всех видов спорта станет удобным для болельщиков

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на инициативу министра спорта России Михаила Дегтярева о распространении Fan ID на другие спортивные соревнования помимо футбола.

«Не знаю, есть ли сейчас острая необходимость расширения. Скорее всего, сделают какой-то вид единого, общего Fan ID для всех видов спорта. Чтобы человек один раз смог получить его, и все. Думаю, так будет проще для людей. Это еще удобно тем, что можно будет смотреть, кто и куда сходил, а потом составить соответствующий рейтинг посещаемости соревнований», — сказала Журова «СЭ».

Ранее министр спорта РФ на форуме «Россия — спортивная держава» заявил, что вопрос об отмене Fan ID не рассматривается.

С 2022 года система Fan ID распространяется на матчи РПЛ и финал Кубка страны.