Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал «СЭ» поражение красно-белых от ЦСКА (0:1) в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ.

«Прошла только треть чемпионата. Этот сентябрь будет ключевым для того, чтобы узнать цели «Спартака» в этом сезоне. Видно, что у «Спартака» не хватает завершения в атаке. Я надеюсь, что они скоро найдут свой путь и добьются хороших результатов. У каждого тренера должен быть запас уверенности. Будь он новым Тедеско или человеком, не знакомым с чемпионатом России.

Я думаю, что Витория должен работать минимум 4 месяца. Этого достаточно, чтобы знать, способен ли он заставить команду работать. А сейчас наберитесь терпения и ждите хороших результатов!" - сказал Рианчо «СЭ».

ЦСКА с 13 очками занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» располагается на 9-й строчке в РПЛ с 10 баллами.