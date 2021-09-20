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Рианчо — о Витории: «Тренеру нужно минимум 4 месяца. Наберитесь терпения и ждите результатов»

22:42
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал «СЭ» поражение красно-белых от ЦСКА (0:1) в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ.

«Прошла только треть чемпионата. Этот сентябрь будет ключевым для того, чтобы узнать цели «Спартака» в этом сезоне. Видно, что у «Спартака» не хватает завершения в атаке. Я надеюсь, что они скоро найдут свой путь и добьются хороших результатов. У каждого тренера должен быть запас уверенности. Будь он новым Тедеско или человеком, не знакомым с чемпионатом России.

Я думаю, что Витория должен работать минимум 4 месяца. Этого достаточно, чтобы знать, способен ли он заставить команду работать. А сейчас наберитесь терпения и ждите хороших результатов!" - сказал Рианчо «СЭ».

ЦСКА с 13 очками занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» располагается на 9-й строчке в РПЛ с 10 баллами.

ЦСКА — Спартак

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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