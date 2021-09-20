Денис Глушаков готов бесплатно играть за «Спартак»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов сообщил о желании полузащитника «Химок» Дениса Глушакова играть за красно-белых бесплатно.

«Звонил наш друг, которого вызвали в расширенный список сборной, Денис Глушаков. Говорит, готов играть бесплатно за «Спартак». Верните Дениса как раз опорником, там проблемы большие. Думаю, он поможет», — сказал в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым» Баженов.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2021/22 34-летний россиянин провел 8 матчей за «Химки», на его счету 6 голов.

Сегодня, 20 сентября стало известно, что главный тренер сборной России Валерий Карпин включил Глушакова в расширенный список национальной команды на матчи против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября).