РФС рассмотрит изменения правил лицензирования клубов

Исполком Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит вопрос об утверждении новых редакций правил по лицензированию клубов, сообщила пресс-служба организации.

Заседание запланировано на 26 декабря и пройдет в Доме футбола в Москве.

Также исполком обсудит вопросы о делегировании прав на проведение соревнований РПЛ, об утверждении годового бюджета РФС на 2026 год и прогноза годового бюджета РФС на 2027 год, а также об утверждении изменений в отдельные регламенты РФС.