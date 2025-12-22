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Судейство

22 декабря 2025, 16:05

В РФС рассказали, что будет с арбитрами, имеющими ограничения на выезд

Константин Белов
Корреспондент

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал «СЭ», где российские арбитры проведут зимние сборы, а также сообщил, что будет с судьями, имеющими ограничения на выезд.

18 декабря арбитра Егора Егорова не выпустили из страны из-за дела «Торпедо» о попытке подкупа футбольных судей.

«По плану сборы арбитров РПЛ и Первой лиги будут проходить в Турции, учитывая погодные условия зимой в России. По тем судьям, у которых есть ограничение на выезд, РФС будет принимать решение в индивидуальном порядке по их подготовке», — сказал Каманцев «СЭ».

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Футбол
РФС
Павел Каманцев
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5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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