РФС подтвердил, что «Зенит» оспорит в CAS дисквалификацию игроков за драку со «Спартаком»

Спортивный арбитражный суд (CAS) уведомил РФС о том, что «Зенит» направил жалобу на решение апелляционного комитета РФС по дисквалификации игроков петербуржцев в матче заключительного тура пути РПЛ Кубка России против «Спартака». Об этом заявили в службе коммуникаций РФС.

Ранее апелляционный комитет РФС отклонил жалобу «Зенита» и оставил в силе все дисквалификации. КДК отстранил Малкома, Барриоса и Родригао, Николсона, Соболева и Селихова на шесть матчей.

Матч «Зенит» — «Спартак» (0:0, 4:2 по пенальти) в Кубке России состоялся 27 ноября. После завершения основного времени встречи на поле возникла драка, по итогам которой были удалены футболисты Малком, Родригао, Вильмар Барриос (все трое — «Зенит»), Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон (все — «Спартак»).