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«Зенит» оспорит в CAS дисквалификацию игроков за драку со «Спартаком»

Виктория Кравченко
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«Зенит» направил жалобу в CAS на решение апелляционного комитета РФС по дисквалификации футболистов петербуржцев в матче со «Спартаком» в Кубке, сообщает Telegram-канал «Крысева».

Ранее апелляционный комитет РФС отклонил жалобу «Зенита» на решение КДК по итогам кубкового матча со «Спартаком».

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на заседании 1 декабря принял решение дисквалифицировать всех шестерых игроков на шесть матчей Кубка России.

22 декабря в службе коммуникаций РФС сообщили, что «Зенит» подал жалобу на решение КДК РФС по итогам матча со «Спартаком» в Кубке России.

Источник: https://portal.sport-express.ru/
РФС
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
2
2
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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