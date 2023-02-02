«Зенит» оспорит в CAS дисквалификацию игроков за драку со «Спартаком»

«Зенит» направил жалобу в CAS на решение апелляционного комитета РФС по дисквалификации футболистов петербуржцев в матче со «Спартаком» в Кубке, сообщает Telegram-канал «Крысева».

Ранее апелляционный комитет РФС отклонил жалобу «Зенита» на решение КДК по итогам кубкового матча со «Спартаком».

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на заседании 1 декабря принял решение дисквалифицировать всех шестерых игроков на шесть матчей Кубка России.

22 декабря в службе коммуникаций РФС сообщили, что «Зенит» подал жалобу на решение КДК РФС по итогам матча со «Спартаком» в Кубке России.