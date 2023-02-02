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Гаджиев считает, что нужной найти компромисс между фанатами и РФС по вопросу Fan ID

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев рассказал о своем отношении к Fan ID и поделился мнением, кто может помочь найти компромисс между РФС и фанатами.

«Людей, болеющих за футбол, он объединяет и дает им чувство радости. И лишать их этого неправильно. Но в то же время нельзя свою волю навязывать другим. Ты не должен мешать окружающим, у них тоже есть право смотреть игру. Есть право не слышать и не видеть то, чего они видеть не хотят. Потом мне не нравится вот этот вызов: «Мы не будем ходить на футбол, пока не отменят Fan ID». Это показывает их отношение к футболу. Если ты действительно любишь игру, то ты не должен так заявлять. Людей что возмущает? Начали что-то делать и не могут как следует организовать, не объясняют, зачем это нужно. Вадим Евсеев написал про свои мытарства с получением Fan ID, и многие люди, прочитав это, сразу встают на сторону необходимости отмены. В любом случае, там, где большое скопление народа, там должен быть контроль и порядок. Вариант: я пришел, делаю, что хочу — не сработает. Надо, чтобы искали какие-то компромиссы, чтобы было взаимопонимание», — приводит слова Гаджиева Metaratings.ru.

Система идентификации болельщиков была внедрена в чемпионате России с начала текущего сезона только на пяти стадионах. Но в весенней части турнира технология уже должна работать на стадионах всех клубов РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/gadzhiev-u-galickogo-net-fanatov-no-stadion-krasnodara-zapolnyaetsya-ego-poziciya-v-otnoshenii-fan-id-naibolee-optimalnaya-224620/
Футбол
РПЛ
Гаджи Гаджиев
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