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Сегодня, 18:14

РФС планирует разрешить судьям общаться с журналистами на зимнем турнире в Абу-Даби

Артем Бухаев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома организации заявил, что РФС планирует разрешить судьям общаться с журналистами на зимнем турнире в Абу-Даби.

— Что решили по поводу общения судей после матчей?

— Сейчас иду обсуждать этот вопрос с Казанцевым и Алаевым. Мы же с вами за любой кипишь, кроме голодовки. Давайте сделаем. Знаю только, что в Голландии эта идея провалилась. Попробуем это на турнире в Абу-Даби зимой. Посмотрим, зайдет или нет.

С 1 по 11 февраля в Абу-Даби пройдет турнир с участием клубов РПЛ. Предварительно свое участие в нем подтвердили «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и «Ростов».

Однако затем генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не будет участвовать в турнире.

В РПЛ сообщили, что в случае отказов клубов будут рассмотрены другие кандидаты на участие, отметив, что турнир пользуется высоким спросом.

РПЛ
Александр Дюков
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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