Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:13

Глава РФС Дюков высказался об итогах первой половины сезона в России

Артем Бухаев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома организации высказался об итогах первой половины сезона в России.

«Итоги первой половины сезона? Было много результативных матчей, интересных. Увеличилось число молодых игроков, они стали получать больше игрового времени. Выросли доходы от участия в соревнованиях. Клубы будут больше получать от РПЛ и Кубка России. Были какие-то шероховатости.

Сложно оценивать уровень [чемпионата]. Мы должны знать, против кого играть. Сейчас как мы это можем проверить? Деян Ловрен — игрок РПЛ, который стал бронзовым призером чемпионата мира, очень уверенно себя показал», — сказал Дюков.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка за 17 туров.

За четыре года под руководством Сергея Семака «Зенит» четыре раза становился чемпионом России, завоевал один Кубок страны и три Суперкубка.

РПЛ
Александр Дюков
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Зовите меня гигантом»: 130-килограммовый гандболист из ДР Конго покорил сердца фанатов
Решение по вопросу перехода РФС в Азию будет принято 27 декабря
В ЛНР сообщили о переброске Киевом наемников к Лисичанску из-за бегства военных ВСУ
Песков сообщил о существенном продвижении на пути демилитаризации Украины
На Украине суд заочно приговорил к 15 годам тюрьмы певца Дениса Майданова
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
РФС планирует разрешить судьям общаться с журналистами на зимнем турнире в Абу-Даби
Дюков заявил, что у РФС появится возможность ограничивать агентские комиссии
В РФС рассказали об условиях возможного перехода в Азию
Дюков ответил на вопрос об оттоке легионеров в случае перехода РФС в Азию
Глава РФС Дюков рассказал о бюджете союза
Дюков сообщил о выходе Галицкого из состава исполкома РФС
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дюков заявил, что у РФС появится возможность ограничивать агентские комиссии

РФС планирует разрешить судьям общаться с журналистами на зимнем турнире в Абу-Даби
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости