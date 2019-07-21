РФС обсудит действия ОМОНа в Ростове с руководителями силовых ведомств

Как стало известно "СЭ", по следам инцидента, случившегося в подтрибунных помещениях после матча 2-го тура чемпионата России "Ростов" – "Спартак" (2:2), в РФС намерены обратиться к руководителям силовых ведомств.

В отношении болельщиков красно-белых были применены спецсредства, был задействован ОМОН.

– В РФС обеспокоены противоречивой информацией о событиях в Ростове, – сказал "СЭ" источник в организации. – Мы намерены провести собственное разбирательство. В ближайшее время также собираемся обсудить эту ситуацию с руководителями силовых ведомств. (Дмитрий Зеленов)

"Ростов" - "Спартак": за что ОМОН бил болельщиков красно-белых //

Дубинки, шокеры и балаклавы – это праздник футбола?! Зеленов – об избиении фанатов "Спартака" в Ростове //

"Создали давку, позвали ОМОН и начали избивать. Англичане скажут: "Полицейское государство"

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр