РФС: Левников — лучший арбитр РПЛ сезона-2025/26

Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич вручил награды лучшим арбитрам сезона-2025/26.

Лучшим арбитром РПЛ в РФС назвали Кирилла Левникова. Лучшим помощником арбитра в РПЛ стал Рустам Мухтаров, а Сергей Цыганок — лучшим видеоассистентом.

Данил Каширин получил награду лучшему судье ФНЛ, а Альмир Хатмуллин — лучшему помощнику арбитра Первой лиги.

Сезон-2026/27 в РПЛ начнется 24 июля. В первом матче чемпионата сыграют ЦСКА и «Балтика».