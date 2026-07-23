ЦСКА — «Балтика»: дата и время матча РПЛ

ЦСКА и «Балтика» сыграют в первом туре Российской премьер-лиги сезона-2026/27. Матч состоится в пятницу, 24 июля, в Москве на «ВЭБ Арене». Встреча откроет программу нового чемпионата России. Стартовый свисток — в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.

24 июля, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)

Прямую онлайн-трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 19.00 по московскому времени, за час до стартового свистка.

По итогам сезона-2025/26 ЦСКА занял пятое место в чемпионате России, набрав 51 очко. «Балтика» финишировала следом — на шестой позиции с 46 очками. Калининградцы пропустили меньше всех в РПЛ — 21 мяч в 30 матчах.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Результат матча ЦСКА — «Балтика», составы команд и статистику встречи можно будет отслеживать в матч-центре РПЛ нашего сайта.

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