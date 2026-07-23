Быстров — о желании Соболева стать лучшим бомбардиром РПЛ: «Сначала нужно завоевать место в основе»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров поделился с «СЭ» мнением о желании форварда петербуржцев Александра Соболева стать лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2026/27.

«У всех есть хорошие шансы. Соболеву сначала нужно завоевать место в основе. Заслуживает ли он этого? Пока нет матчей, по которым можно об этом судить. Для него все начинается по-новому», — сказал Быстров «СЭ».

В сезоне-2025/26 Соболев забил 10 голов и занял восьмое место в списке лучших бомбардиров чемпионата России. Больше всех в прошлом сезоне РПЛ забил нападающий «Краснодара» Джон Кордоба — на его счету 17 мячей.