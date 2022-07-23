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Судейство

Сегодня, 15:30

ЦСКА — «Сочи»: почему не назначен 11-метровый удар?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Скриншот трансляции матча ЦСКА — «Сочи».
Скриншот трансляции матча ЦСКА — «Сочи».
Скриншот трансляции матча ЦСКА — «Сочи».
Скриншот трансляции матча ЦСКА — «Сочи».
Скриншот трансляции матча ЦСКА — «Сочи».
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На 12-й минуте матча 2-го тура чемпионата России ЦСКА — «Сочи» арбитр Владимир Москалев не назначил 11-метровый удар в ворота гостей после падения в их штрафной площади Хорхе Карраскаля.

Почему он так отреагировал на этот эпизод?

Судья не квалифицировал действия Артура Юсупова как нарушение правил. С одной стороны, сочинец не сыграл в мяч и коснулся руками корпуса соперника. С другой, Карраскаль шел на фол и готовился упасть, что он и сделал через мгновение, подогнув обе ноги. Действия Юсупова не стали причиной падения игрока ЦСКА.

Скриншот трансляции матча ЦСКА — «Сочи».
Скриншот трансляции матча ЦСКА — «Сочи».
Скриншот трансляции матча ЦСКА — «Сочи».
Скриншот трансляции матча ЦСКА — «Сочи».
Скриншот трансляции матча ЦСКА — «Сочи».
Скриншот трансляции матча ЦСКА — «Сочи».
Скриншот трансляции матча ЦСКА — «Сочи».
Скриншот трансляции матча ЦСКА — «Сочи».

Решение арбитра следует поддержать. Он правильно не назначил пенальти.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
23 июл, 15:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Сочи

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар
Спартак

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ1 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
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ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
11
10
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
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