ЦСКА — «Сочи»: почему не назначен 11-метровый удар?

На 12-й минуте матча 2-го тура чемпионата России ЦСКА — «Сочи» арбитр Владимир Москалев не назначил 11-метровый удар в ворота гостей после падения в их штрафной площади Хорхе Карраскаля.

Почему он так отреагировал на этот эпизод?

Судья не квалифицировал действия Артура Юсупова как нарушение правил. С одной стороны, сочинец не сыграл в мяч и коснулся руками корпуса соперника. С другой, Карраскаль шел на фол и готовился упасть, что он и сделал через мгновение, подогнув обе ноги. Действия Юсупова не стали причиной падения игрока ЦСКА.

Скриншот трансляции матча ЦСКА — «Сочи».

Скриншот трансляции матча ЦСКА — «Сочи».

Скриншот трансляции матча ЦСКА — «Сочи».

Скриншот трансляции матча ЦСКА — «Сочи».

Решение арбитра следует поддержать. Он правильно не назначил пенальти.