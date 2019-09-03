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РФС готовит реформу судейства

22:10
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Президент РФС Александр Дюков заявил, что союз работает над реформой судейства матчей внутренних соревнований.

В стартовых турах чемпионата России сезона-2019/20 судьи допустили ряд результативных ошибок, которые повлияли на результаты матчей. Во вторник прошло общее собрание клубов РПЛ, на котором некоторые клубы открыто выразили недоверие главе департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову.

— Если говорить в долгосрочной перспективе, то мы готовим реформу, будет целый комплекс мероприятий, направленный на разные области, их я прокомментирую на исполкоме, — приводит ТАСС слова Дюкова. — Пока наша задача — стремиться исключить большинство ошибок и поднять уровень судейства.

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