РФС готовит реформу судейства

Президент РФС Александр Дюков заявил, что союз работает над реформой судейства матчей внутренних соревнований.

В стартовых турах чемпионата России сезона-2019/20 судьи допустили ряд результативных ошибок, которые повлияли на результаты матчей. Во вторник прошло общее собрание клубов РПЛ, на котором некоторые клубы открыто выразили недоверие главе департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову.

— Если говорить в долгосрочной перспективе, то мы готовим реформу, будет целый комплекс мероприятий, направленный на разные области, их я прокомментирую на исполкоме, — приводит ТАСС слова Дюкова. — Пока наша задача — стремиться исключить большинство ошибок и поднять уровень судейства.