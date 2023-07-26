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26 июля, 23:59

Record: Чавес пока не выплатил «Пачуки» отступные, так как «Динамо» не может перевести ему деньги

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник Луис Чавес может не перейти в московское «Динамо» из-за проблем с получением денег, сообщает Record.

По информации источника, Чавес пока не оплатил пункт о расторжении контракта с «Пачукой» из-за того, что «Динамо» не может перевести ему деньги. Для того чтобы 27-летний игрок перешел в московский клуб, «Динамо» должно заплатить более 7 миллионов евро. Такую же проблему с переводом денег испытывает ЦСКА, который хочет подписать нападающего мексиканского «Леона» Виктора Давилу.

22 июля «Пачука» выступила с заявлением, в котором сообщила, что Чавес покинет команду на правах свободного агента, самостоятельно заплатив компенсацию за свой уход. В мексиканском клубе объяснили, что не могут проводить какие-либо финансовые операции с российскими командами из-за санкций.

Чавес выступает за «Пачуку» с июля 2019 года, на его счету 14 голов и 12 результативных передач в 143 матчах за команду. Также у игрока 3 гола в 24 играх за сборную Мексики.

Источник: Record
ФК Динамо (Москва)
ФК Пачука
Луис Чавес
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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Ростов – Зенит
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Рубин – Оренбург
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П
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