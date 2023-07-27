Источник: «Зенит» отклонил предложение «Фламенго» по Венделу

«Зенит» не стал принимать предложение от «Фалменго» по трансферу хавбека Вендела, сообщает журналист Гильерме Силва.

По информации источника, питерский клуб не собирается отдавать своего игрока дешевле, чем за 20 миллионов евро. Стороны продолжают переговоры.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошлом году он продлил свой контракт до 2027 года.

В сезоне-2022/23 25-летний бразилец провел 33 матча за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.

Вендел вернулся в Санкт-Петербург во вторник, 25 июля. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что футболист изъявил желание найти новый клуб.