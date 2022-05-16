Ребров: «Спартаку» вернется удача за сегодня"

Ребров хочет, чтобы в следующем сезоне стадион «Спартака» заполнялся до отказа

Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров, ныне занимающий должность координатора московского клуба, прокомментировал матч 29-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Всем спасибо за сегодня! На заключительной домашней игре сезона было круто! Уверен: нам вернется удача за сегодня. Очень хочется, чтобы в следующем сезоне наш дом заполнялся до отказа!», — написал Ребров в своем Telegram.

«Зенит» выиграл чемпионат России за три тура до финиша. «Спартак» занимает десятое место в таблице РПЛ.