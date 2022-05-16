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Ребров: «Спартаку» вернется удача за сегодня"

Ребров хочет, чтобы в следующем сезоне стадион «Спартака» заполнялся до отказа
Роман Шишов
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров, ныне занимающий должность координатора московского клуба, прокомментировал матч 29-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Всем спасибо за сегодня! На заключительной домашней игре сезона было круто! Уверен: нам вернется удача за сегодня. Очень хочется, чтобы в следующем сезоне наш дом заполнялся до отказа!», — написал Ребров в своем Telegram.

«Зенит» выиграл чемпионат России за три тура до финиша. «Спартак» занимает десятое место в таблице РПЛ.

Артем Ребров
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
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1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
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Рубин – Уфа
 - : -
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Химки – Спартак
 - : -
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