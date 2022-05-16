В «Химках» рассчитывают получить деньги за трансфер уехавшего из России Дагерстоля

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о ситуации со шведским защитником Филипом Дагерстолем.

«Он воспользовался тем правом по отъезду из клуба, но в то же время у него действующий контракт с «Химками». Поэтому мы будем разговаривать. Если у каких-то европейских клубов будет к нему интерес, мы будем готовы рассмотреть предложения по продаже», — сказал Терюшков «СЭ».

В марте Дагерстоль покинул расположение подмосковного клуба и на правах аренды до конца сезона перешел в шведский «Норрчепинг».