В «Химках» рассчитывают получить деньги за трансфер уехавшего из России Дагерстоля
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о ситуации со шведским защитником Филипом Дагерстолем.
«Он воспользовался тем правом по отъезду из клуба, но в то же время у него действующий контракт с «Химками». Поэтому мы будем разговаривать. Если у каких-то европейских клубов будет к нему интерес, мы будем готовы рассмотреть предложения по продаже», — сказал Терюшков «СЭ».
В марте Дагерстоль покинул расположение подмосковного клуба и на правах аренды до конца сезона перешел в шведский «Норрчепинг».
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|
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|5
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|
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|
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|
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|
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|9
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|
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|7
|9
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|
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|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
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|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
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|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
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|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
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|21.05
|17:00
|
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
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|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
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|1
|4
|
|
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Краснодар
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|1
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