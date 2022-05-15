Тренер «Краснодара»: «В первом тайме мы превосходили ЦСКА, во втором сказалось физическое состояние»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ.

Единственный гол в матче забил полузащитник «быков» Никита Кравцов.

«Ожидаемо тяжелый матч, по-другому не должно быть — обязывало турнирное положение. Соперник имеет немало индивидуально сильных футболистов, что сказалось во втором тайме. В первом тайме мы превосходили ЦСКА, во втором сказалось физическое состояние. У нас много больных: многие, кто вышел сегодня, вчера провели одну тренировку, мы еще ни одного матча не сыграли в одном составе», — приводит ТАСС слова Сторожука.

«Краснодар» с 49 очками идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России. В заключительном, 30-м туре РПЛ команда сыграет с «Ахматом» на своем поле.