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15 мая, 23:30

Тренер «Краснодара»: «В первом тайме мы превосходили ЦСКА, во втором сказалось физическое состояние»

Тренер «Краснодара» рассказал о проблемах команды из-за плохого физического состояния футболистов
Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ.

Единственный гол в матче забил полузащитник «быков» Никита Кравцов.

«Ожидаемо тяжелый матч, по-другому не должно быть — обязывало турнирное положение. Соперник имеет немало индивидуально сильных футболистов, что сказалось во втором тайме. В первом тайме мы превосходили ЦСКА, во втором сказалось физическое состояние. У нас много больных: многие, кто вышел сегодня, вчера провели одну тренировку, мы еще ни одного матча не сыграли в одном составе», — приводит ТАСС слова Сторожука.

«Краснодар» с 49 очками идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России. В заключительном, 30-м туре РПЛ команда сыграет с «Ахматом» на своем поле.

Источник: https://tass.ru/sport/14630507
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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Дмитрий Полоз

Ростов

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Динамо

 12
П
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Крылья Советов

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Спартак

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