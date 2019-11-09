Вратарь «Спартака» Артем Ребров после победы над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России прокомментировал итоги встречи.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско получил желтую карточку во втором тайме игры с самарцами. Для специалиста она стала третьей в текущем сезоне.

— В раздевалке настроение хорошее, все довольны, — сказал Ребров в эфире «Арены Live!» на Youtube-канале красно-белых. - Давно не выигрывали дома, не считая победы над «Ростовом» в Кубке. Приятное опустошение, не было криков «ура», но приятно. Приобретаем уверенность? Конечно, мы это чувствуем на тренировках. Понимаем, что требует от нас тренер, хорошая работа подтверждается результатом.

Третья желтая карточка Тедеско? Версии разные: может, он не хочет в матче с «Уралом» мерзнуть. Может, штрафовать надо. Версии разные, но это добрые шутки. Серьезно это не обсуждали, больше на игре концентрируемся. Некоторые пишут, что «Спартак» вальяжно и часто играет в пас с голкипером? Это нужно делать, потому что современный футбол предусматривает, что вратарь должен участвовать в игре. Естественно, что ошибки будут, никуда от этого не уйти. Не пропустили в очередной раз, значит, все здорово.

Что у меня в мешке? В принципе, ничего. Набор резервного вратаря: щитки, бутсы, перчатки.

«Урал» сыграет со «Спартаком» 24 ноября в Екатеринбурге.

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