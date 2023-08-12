«Реал Сосьедад» обсуждает с Захаряном детали личного контракта — переговоры с «Динамо» завершены

По информации «СЭ», до завершения сделки по переходу полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» осталось уладить детали личного контракта. Клубы действительно обо всем договорились.

Ключевые параметры соглашения футболиста обговорены изначально, так что переходу ничто не должно помешать, однако пока Захарян тренируется с «Динамо». Его участие в завтрашнем матче с «Балтикой» исключать нельзя, хотя и маловероятно.

Ранее «СЭ» сообщал, что баскский клуб заплатит за 20-летнего россиянина 12 миллионов евро плюс бонусы.

В текущем сезоне Захарян провел 4 матча в РПЛ и Кубке России, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до лета следующего года.

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