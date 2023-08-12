«Локомотив» на своем поле сыграет против «Крыльев Советов» в рамках 4-го тура чемпионата России — 2023 / 2024. Матч пройдет в субботу, 12 августа, на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 15:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Крылья Советов».

Следить за игрой в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на телеканале «Матч Премьер». Эфир стартует в 14:55. Также за играми РПЛ сезона-2023 / 24 следите по платной подписке на сервисе «Кинопоиск».

Последняя очная встреча команд состоялась в мае 2023 года в рамках чемпионата России. Тогда «Локомотив» и «Крылья Советов» победителя не выявили — 1:1.

Судейская бригада во главе с Павлом Кукуяном будет работать на матче «Локомотив» — «Крылья Советов». Его ассистентами будут Алексей Стипиди и Андрей Гурбанов, резервным арбитром назначен Роман Сафьян. За систему ВАР будут отвечать Рафаэль Шафеев и Роман Усачев

РПЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика