«Динамо» и «Реал Сосьедад» согласовали трансфер Захаряна за 12 миллионов

По информации «СЭ», «Динамо» и «Реал Сосьедад» договорились о трансфере полузащитника Арсена Захаряна.

Сделке уже ничто не помешает, а цена за 20-летнего российского футболиста — 12 миллионов евро плюс бонусы.

В текущем сезоне Захарян провел 4 матча в РПЛ и Кубке России, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до лета следующего года.